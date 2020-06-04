Украина

Полузащитник Днепра-1 верит в победу своей команды в ближайшем матче.

Игорт Когут доволен стартом Днепра-1 после возобновления чемпионата – команда обыграла Олимпик со счетом 3:1.

"Мы хорошо стартовали и постепенно набираем ритм, в котором обычно находимся во время чемпионата", — цитирует Когута официальный сайт клуба.

"Сейчас начинаем непосредственно готовиться к ПФК Львов, просматривать их матчи. Лично я не смотрел их игру с Ворсклой, только обзор. Могу сказать, что Ворскла создала у их ворот достаточно моментов, однако не реализовала. В целом, Львов – неплохая команда, но нам по силам".

Матч между Львовом и Днепром-1 перенесен на седьмое июня и на поле последних из-за угрозы коронавируса во Львове.