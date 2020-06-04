Украина

УПЛ объявила о переносе даты и места проведения поединка.

Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч между Львовом и Днепром-1 в рамках 25-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт лиги.

Поединок теперь состоится 7 июня, а не 6-го, как планировалось раньше. Кроме того, встреча команд состоится в Днепре, хотя номинальным хозяином поединка все равно останется Львов. Матч должен начаться в 19:30.

На данный момент Днепр-1 лидирует во второй шестерке в УПЛ с 31 очком, а Львов занимает третью строчку с 22 пунктами.

Ранее сообщалось, что во Львове не обнаружили коронавирус при повторном тестировании.