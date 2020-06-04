Украина

Игрок киевлян поделился мнением о готовности команды.

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о подготовке команды после поражения от Шахтера в минувший уикенд.

"Думаю, у нас в команде все профессионалы, так что за день-два после матча с Шахтером переварили поражение и мысленно уже настраиваются на следующую игру. В прошлом матче нам было тяжеловато, думаю, по игре было видно, что тайм мы играли хорошо, а потом сил стало меньше, возможно, это и сыграло свою роль в итоговом результате. Думаю, с каждым матчем нам будет легче в физическом плане, а когда больше сил, можно себя проявить с лучшей стороны. Считаю, мы вполне успели восстановиться. Уверен, что будут силы, поскольку времени у нас было достаточно.

Хочу выразить большую благодарность болельщикам, которые поддержали нас во время заезда на стадион перед матчем с Шахтером. Это было настолько приятно, что мурашки бежали по коже. От всей души спасибо ребятам, за то, что в такое непростое время они все равно продолжают нас поддерживать. После игры с донетчанами писали и много хорошего, и много плохого, но, думаю, настоящие болельщики все равно будут за нас болеть, в какой бы ситуации не находилась команда", – рассказал Попов в интервью официальному сайту клуба.

Матч Динамо – Александрия в 25-м туре УПЛ состоится в Киеве в воскресенье, 7 июня.