Украина

Кадири, Цитаишвили и Каргбо на восстановление после травм понадобится меньше времени.

Врач первой команды Динамо Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными игроками киевлян.

"У Йосипа Пиварича повреждение икроножной мышцы, полученное две с половиной недели назад, – цитирует доктора Динамо официальный сайт клуба. – Еще неделю он будет работать индивидуально, а затем вернется в общую группу".

"Также еще неделю будут заниматься по индивидуальной программе Виктор Цыганков, у которого повреждение передней поверхности бедра, и Николай Шапаренко, который повредил заднюю поверхность бедра. Оба приступили к беговой подготовке и готовятся к возвращению в общую группу".

"У Георгия Цитаишвили шейный миозит — после удара головой по мячу "заклинило" шею, поэтому он пропустил матч против Руха, а Ибрагим Каргбо уже восстановился после травмы, полученной на сборах, и приступил к тренировкам".

"Мохаммед Кадири пропустил поединок против Руха из-за обострения старой травмы. Мы решили его поберечь, поэтому он пропустит несколько дней".

«На базе продолжается частичный карантинный режим. На полях игроки тренируются без ограничений, однако восстановительные процедуры пока не проводятся, та же сауна закрыта. В тренажерном зале мы разрешаем заниматься группами по 3-5 человек. При этом регулярно проводим там проветривание и дезинфекцию. Надеюсь, скоро вернемся к нормальной работе».

В пятницу, 22 мая, Динамо провело первый матч после карантина против Руха.