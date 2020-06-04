Украина

Хавбек рассказал о подготовке команды.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился своим мнением о готовности команды к следующему поединку.

"Отлично, чувствуем себя хорошо. Восстановились после матча с Шахтером и к Александрии должны быть более готовы физически. Было мало времени для подготовки к встрече с "горняками" и мы провели мало игр, чтобы набрать функциональную форму. Но сейчас все хорошо.

Думаю, у каждого игрока есть мотивация играть в первой команде. Это уже не дубль, это другой уровень, которому нужно соответствовать. Неприятно быть просто наблюдателем в моментах, когда "возят" твою команду или тяжело кому-то из партнеров. Лучше помогать в обороне, чтобы ребята тоже чувствовали поддержку.

Почему на тренировке играл в защите? Некому было играть правого защитника, и я сказал, что могу сыграть. Не вижу в этом проблемы. Если случится такая ситуация, что нужно будет встать в ворота, я буду готов помочь команде. Не буду прятаться, могу помочь везде", – рассказал Цитаишвили в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, в матче с Шахтером Цитаишвили отличился первым ассистом в рамках УПЛ.

Матч Динамо – Александрия в 25-м туре УПЛ состоится в Киеве в воскресенье, 7 июня.