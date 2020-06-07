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Football.ua анонсирует поединок 25-го тура УПЛ между Динамо и Александрией.

Киевское Динамо в родных стенах примет Александрию, которая в случае победы может догнать столичный клуб в турнирной таблице. "Бело-синим" же необходимо реабилитироваться после поражения Шахтеру, а также не отставать от Зари в борьбе за второе место УПЛ.

Динамо — Александрия

Воскресенье, 7 июня, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Виталий Романов (Днепр). Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Вчера на Олимпийском Шахтер играл с Десной, а уже сегодня Динамо примет Александрию. Поражение Динамо и победа Александрии в прошлом туре заострили интригу в верхней шестерке до предела. И если во время карантина киевляне были на третьем месте, то сейчас уже на четвертом. В случае поражения Александрии, команда Михайличенко и вовсе может опуститься на пятую строчку. Команда Владимира Шарана благодаря победе над Зарей на последних минутах игры сумела сократить отставание от своих конкурентов фактически до минимума.

Хозяева и дальше не смогут рассчитывать на Виктора Цыганкова, Никиту Бурду и Йосипа Пиварича, однако хорошей новостью является возвращение в общую группу Николая Шапаренко, который наверняка попадет в заявку на матч. Головной болью для наставника Динамо будет то, кем заменить пропускающего матча из-за перебора желтых карточек Дениса Попова.

Один из вариантов — поставить в пару к Шабанову Мохамеда Кадири, для которого позиция центрбека является родной. Однако учитывая уровень "доверия" Михайличенко к ганскому легионеру, такой ход маловероятен.

Также в центре защиты смог бы сыграть Виталий Миколенко, а его левый фланг обороны закрыл бы Александр Караваев. Запасной вариант — опустить Сергея Сидорчука в центр защиты из опорной зоны.

Александрия же не сможет рассчитывать на капитана Андрея Запорожана, который из-за травмы в свои 37 лет всерьез задумался над завершением карьеры. К счастью гостей, это всего лишь одна потеря в составе. На остальных игроков Владимир Шаран сможет рассчитывать полностью.

В текущем сезоне обе команды между собой встречались уже трижды. Два раз матчи проходили в Киеве (УПЛ, Кубок) и один в Александрии (УПЛ). Во всех трех играх победу праздновали динамовцы (1:0 дома, 3:1 на выезде, 1:0 дома).