Украина

В полтавском клубе не выявили следов вируса COVID-19.

Ворскла успешно прошла еще одну проверку на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Повторное тестирование не выявило следов болезни среди игроков и персонала полтавского клуба. Таким образом, "зелено-белые" продолжат тренировочный процесс и участие в текущем розыгрыше УПЛ.

Напомним, согласно протоколу УАФ, команды должны проходить тестирование на коронавирус каждые две недели.

Ворскла не сыграет в этот уикенд, поскольку матч с Карпатами в 25-м туре УПЛ был перенесен на неопределенный срок из-за большого количества зараженных во львовском клубе.

На данный момент Ворскла занимает 4-ю строчку во второй группе УПЛ, имея в активе 22 очка после 24 матчей.