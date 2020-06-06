В полтавском клубе не выявили следов вируса COVID-19.
Футболисты Ворсклы, ФК Ворскла
06 июня 2020, 09:19
Ворскла успешно прошла еще одну проверку на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Повторное тестирование не выявило следов болезни среди игроков и персонала полтавского клуба. Таким образом, "зелено-белые" продолжат тренировочный процесс и участие в текущем розыгрыше УПЛ.
Напомним, согласно протоколу УАФ, команды должны проходить тестирование на коронавирус каждые две недели.
Ворскла не сыграет в этот уикенд, поскольку матч с Карпатами в 25-м туре УПЛ был перенесен на неопределенный срок из-за большого количества зараженных во львовском клубе.
На данный момент Ворскла занимает 4-ю строчку во второй группе УПЛ, имея в активе 22 очка после 24 матчей.