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Специалист УАФ разъяснил требования МОЗ относительно проведения матчей.

Глава Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов рассказал о порядке тренировок и проведения официальных матчей в УПЛ и других лигах в условиях пандемии коронавируса.

"Одним из главных пунктов требований МОЗ является обязательное ПЦР-тестирование футболистов и администрации клуба в начале сбором. Во время официальной части сезона – каждые 14 дней. То есть тестирование необходимо проводить каждые две недели в обязательном порядке. Подчеркиваю, что ПЦР-тестирование не рекомендация, а обязательное требование. Если его не выполнить, то клуб будет отстранен от ближайшего матча.

Футбольный клуб обязан в первый день сборов провести ПЦР-тестирование и его результаты направить в Медико-спортивный комитета УАФ. На этом документе должны быть подписи, печать и дата проведения тестирования. Если возникнут какие-то подозрения или проблемы, мы будем проверять информацию.

На примере УПЛ мы поняли, что достаточно непростая ситуация с раздевалками. Необходимо, чтобы на одного футболиста было 10 м². Многие клубы Favbet Лиги не могут этого обеспечить, но выход из этой ситуации и он достаточно прост. Так, обе раздевалке отдаются команде гостей, а хозяева переодеваются на стадионе.

Перекус в раздевалке запрещен, то есть запрещено пить чай, воду, есть фрукты, как это было обычно. Также не должно быть централизованного питания во время выездного матча. Для каждого игрока должны быть персональные фляжки для воды. Вся пища должна быть приготовлена в клубах индивидуально для каждого.

Одновременно на территории стадиона могут находиться не более 200 человек. Для команд, бригад арбитров и стюардов это довольно приемлемая цифра, чтобы обеспечить проведение матча. Во время пребывания на самой арене участники матча должны использовать защитные маскиПрибытие команд должно быть разнесено во времени, так же и предматчевая прессконференция. Выход команд на поле также должен быть разделен во времени, без сопровождения детей, рукопожатий и общего построения команд", – рассказал Попов в интервью официальному сайту ПФЛ.

Ранее сообщалось, что в Карпатах обнаружили 25 случаев заражения коронавирусом, после чего клуб ушел на карантин.