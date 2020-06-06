Украина

Нападающий Десны поделился ожиданиями от предстоящей игры с Шахтером.

В 25-м туре чемпионата Украины Десна встретится с Шахтером, и форвард черниговцев Александр Филиппов мечтает забить "горнякам".

"Конечно, хочется забить Шахтеру. В предыдущих играх имел для этого возможности, но что-то не получалось. Буду делать все, чтобы помочь команде добыть очки", — цитирует Филиппова сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Нужно искать возможности – где-то в контратаке, где-то искать свободные зоны, которые, думаю, будут в любом случае. Нужно играть поумнее, похитрее".

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На счету Александра Филиппова 13 голов в 22 матчах украинской Премьер-лиги в этом сезоне.

Матч Шахтер – Десна начнется в 17:00. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой трансляции от Football.ua.