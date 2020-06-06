Украина

Наставник Зари высказался о победе в матче с Колосом.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги Заря встретилась с Колосом и добыла победу с минимальным преимуществом в счете (1:0). Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник прокомментировал положительный для своей команды результат.

"Есть игры, в которых просто хочется иметь три очка. И мы сегодня их добились. Хочется лёгкости этих побед. Нас изучают, подстраиваются. Но мы играем в свою игру и выигрываем. Этой победе мы очень рады. Знали, что просто не будет".

"Сегодня поднялась температура воздуха до 27 градусов. Несколько дней назад было всего 17. Для футболистов – это скачок, который повлиял на нашу игру. Я рад, что мы сыграли на ноль и выиграли", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

На 66-й минуте встречи полузащитник Колоса Олег Кожушко получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве, но Заре не удалось воспользоваться численным преимуществом.

"Не то, чтобы мы забуксовали. Это просто реакция соперника. Им нужно было спасать игру. Они мобилизировались, пошли на длинные передачи. На угловые, на штрафные. Как-будто это их последний шанс. Если мы были бы на их месте, то играли точно так же. Хочу сделать комплимент Колосу. Мы тоже от своей модели не отходим. Она позволяет нам выигрывать", — добавил специалист.

Посмотреть видео гола и обзор матча Заря Луганск — Колос Ковалевка вы можете на Football.ua.