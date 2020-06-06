Украина

Наставник Колоса высказался о поражении в матче с Зарей.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги Заря встретилась с Колосом и добыла победу с минимальным преимуществом в счете (1:0). Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"Сложно назвать это качественной игрой. Думаю, главный тренер Зари тоже недоволен. Резко изменились погодные условия. Я смотрю как выглядит команда. Она пребывает под хорошими нагрузками. Наперед мы выбрали направление подготовки к сезону. Все равно их грузим тяжелыми тренировками. Не ко всем играм подходим в хороших кондициях.

"Сегодня было много брака, но команда проявила характер. Не опустила руки. Бежала. Это были эмоции. Но качественной игрой это назвать тяжело. С мотивацией у нас проблем нет. Есть проблемы с качеством игры", — приводит слова Костышина официальный сайт Зари.

Посмотреть видео гола и обзор матча Заря Луганск — Колос Ковалевка вы можете на Football.ua.