Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Заря — Колос, Фото: ФК Заря Луганск
06 июня 2020, 19:17
В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря встретилась с ковалевским Колосом.
Автором единственного гола в этом матче стал Владислав Кабаев, который и принес минимальную победу команде Виктора Скрипника (1:0).
Смотрите видео гола и обзор матча Заря — Колос:
Заря - Колос 1:0
Гол: Кабаев, 13
Заря: Василь — Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна — Иванисеня (Перович, 80) — Леднев (Хомченовский, 79), Юрченко, Кочергин — Кабаев, Громов (Лунев, 61)
Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец — Богданов, Милько (Костышин, 63) — Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Вильхамссон (Морозко, 66) — Лысенко (Кожушко, 46)
Предупреждения: Иванисеня, Леднев, Цвек — Вильхамссон, Гавриш, Смирный, Кожушко
Удаление: Кожушко, 65 (повторное предупреждение)