Украина

Главный тренер "горняков" — о матче против Десны в 25-м туре УПЛ.

Шахтер выстоял в голевой перестрелке с Десной в поединке чемпионата Украины.

"Сложная игра против команды, которая борется за место в Лиге чемпионов. Мы очень быстро забили первый гол и смогли полностью контролировать первый тайм. Во втором по держанию мяча были чуть хуже. До перерыва было больше вариативных атак как на флангах, так и в середине, во второй половине – не так просто. Результат 3:2 дает нам 3 очка – идем дальше. Мы хотим стать чемпионами и очень близки к этому".

"Когда забиваешь в начале, это дает команде больше уверенности. В прошлый раз мы отличились на последних минутах и победили 1:0, а сегодня – раньше. Затем второй гол, 2:0, к тому же не реализовали пенальти. Если обсуждать матч глобально, мы доминировали. Ранний гол действительно помогает команде и делает более комфортной игру".

"Наш стиль остается точно таким же. Как вы правильно подметили, это игроки с разными профилями. Фернандо более быстр, возможно, чуть сильнее физически, но еще не так хорош в последней трети, как Мораес. Он еще молод и растет, потому мы ждем правильных моментов, чтобы выпускать его. Знаем, что молодых футболистов нельзя ставить до того, как они поймут основные принципы нашей игры".

"Часто бывает, что мы стараемся дать им время, когда они еще не готовы. Поступая так, мы не помогаем, а делаем только хуже. Теперь мы поняли: Фернандо в принципе развился до такой степени, что может провести на поле большую часть матча. Да, это два разных игрока. Хотя они привносят в команду то же самое. Единственная разница: Фернандо больше забегает в дальние зоны, Мораес – в более короткие".

"Очень интересные футболисты, на самом деле. Сейчас меня интересует то, чтобы ребята в принципе были готовы выступать на этой позиции, хорошо интегрировались в нашу команду. Мораес очень компетентен, это игрок национальной сборной. Фернандо еще очень молод, и тем не менее уже показывает очень интересную игру", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Десна.