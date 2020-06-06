Украина

Главный тренер Шахтера похвалил своего подопечного, который забивает второй матч подряд.

Шахтер выстоял в голевой перестрелке с Десной в поединке чемпионата Украины, а дублем отличился Марлос.

"Марлос сейчас переживает хороший момент. Очень квалифицированный футболист, а его технические возможности, его компетентность в коллективных действиях – не новость. Он очень важен для нас. Плюс он забивает голы".

"Но важно сказать, что вся команда была очень компетентна. И в тот момент, когда мы подходим ближе к цели стать чемпионами Украины, хочу сказать, что не только Марлос, а все ребята много работают в течение сезона для того, чтобы мы были успешны", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Десна.