Украина

Исполняющий обязанности главного тренера дончан прокомментировал игру против Мариуполя.

Игорь Климовский остался недоволен работой судейской бригады в поединке 25-го тура чемпионата Украины против Мариуполя (2:2).

"Мне понравилась игра в исполнении нашей команды. Мы забили быстрый гол, могли развить свое преимущество, но судья, почему-то, не поставил пенальти, когда мяч попал в руку игроку Мариуполя. На мой взгляд, в том эпизоде был очевидный одиннадцатиметровый.

При этом мы пропустили необязательный гол со стандарта, и первая половина игры закончилась вничью. В перерыве мы поговорили с ребятами, вышли на второй тайм с правильным настроем. Практически весь тайм владели инициативой, создавали моменты, забили гол.

Не использовали еще два выхода один в один с вратарем. Опять ошиблись при стандартном положении – 2:2. Не будем забивать – не будем выигрывать. Я доволен тем, как выглядела сегодня наша команда, но, считаю, что мы упустили победу", — приводит слова Климовского официальный сайт дончан.

Олимпик после 25 сыгранных матчей набрал 20 пунктов и находится на предпоследнем месте турнирной таблицы.