Динамо разгромило игравшую в меньшинстве Александрию.
Фото: ФК Динамо
07 июня 2020, 19:49
После обмена точными ударами с пенальти в первом тайме, киевляне сумели дожать оппонентов под занавес поединка, когда команда Шарана осталась вдесятером (5:1).
Обзор матча:
Динамо — Александрия 5:1
Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (пен.), Миколенко, 65, Де Пена, 81 — Гречишкин, 31 (пен.)
На 14-й минуте Виталий Буяльский не забил пенальти (вратарь).
Динамо: Бойко — Кендзера (Бенито, 85), Кадири, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Караваев, 63), Андриевский (Де Пена, 62), Шепелев, Буяльский (Дуэлунд, 84) — Русин (Соль, 74).
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Ковалец (Грицук, 70), Гречишкин, Банада (Гордиенко, 59) — Лучкевич (Задерака, 68), Ситало (Безбородько, 69), Третьяков (Шастал, 79).
Предупреждения: Сидорчук, Кадири, Шепелев, Андриевский — Дубра, Банада
На 55-й минуте был удален Каспарс Дубра (Александрия) (повторное предупреждение).