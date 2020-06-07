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Главный тренер александрийцев — об игре против Динамо.

Владимир Шаран провел небольшой анализ игры Александрии в поединке 25-го тура чемпионата Украины против Динамо, отметив, что команда начала выполнять план лишь после двух пропущенных голов. Также главный тренер александрийцев прокомментировал судейство.

"Конечно, мы надеялись на другой результат. Ехали в Киев, чтобы показать, в первую очередь, хорошую игру, а также добиться положительного результата. Но, к сожалению, только после того, как пропустили два мяча с одиннадцатиметровых, ребята начали выполнять то, чего мы требовали от них. Играли действительно неплохо, могли даже сравнять счет еще в первом тайме.

Второй тайм также начали неплохо, прессинговали соперника уже на чужой половине поля, но удаление сыграло свою роль. Поэтому и такой счет – вдесятером команда не справилась со свежими игроками, вышедшими на замену у Динамо.

Игра не была грубой, но арбитр назначил три пенальти? Да, действительно, я вообще грубости не увидел сегодня, причем со стороны обеих команд. Так трактовал события на поле арбитр Виталий Романов, и, по моему мнению, его решения были правильными – не давал футболистам переходить на грубость. Была жесткая игра, но не грубая... А нарушения – это индивидуальные ошибки игроков, где-то не успевали, где-то кто-то хитрее был в штрафной. Что и привело к трем пенальти. По удалению, то Каспарс – опытный игрок, но допустил ошибку. Что уж тут поделаешь – это футбол, бывает", — приводит слова Шарана официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.