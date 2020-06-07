Украина

Нигерийский нападающий появился на поле после выхода на замену.

Бенито дебютировал за Динамо в официальном матче, выйдя на замену на 85-й минуте матча против Александрии.

Нигерийский нападающий заменил Томаша Кендзеру, но ничем интересным запомниться за отведенное ему время не успел.

Бенито перешел в Динамо на правах свободного агента в январе 2020 года. Его последним клубом был Тамбов.

Отметим, что 21-летний игрок уже успел отметиться дебютным голом за молодежную команду киевлян.