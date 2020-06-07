Украина

Главный тренер Динамо прокомментировал отсутствие Вербича и игровые моменты.

Динамо разгромило Александрию в матче 25-го тура УПЛ.

"У Вербича, к сожалению, было небольшое отравление. Если бы очень было нужно, то он смог бы сыграть. Но мы посчитали, что здоровье важнее, у нас еще много важных игр впереди".

О "дебютных" пяти заменах за игру:

"На мой взгляд, это нужно делать. На самом деле, мы видим, как погода резко стала жаркой. Когда она была благоприятной, то мы либо вообще не тренировались, либо занимались по индивидуальной программе. Когда нужно играть, пришла жара, что и так выматывает игроков, которым и без того трудно выдерживать игровой ритм. Поэтому я считаю, что это конструктивное решение, потому что о здоровье футболистов нужно беспокоиться".

Об игре в атаке:

"Мы ищем разнообразия. Если вспомнить пенальти на Русине, то был заброс по центру, также у нас было много продолжений, которые должны были заканчиваться в середине поля. Для того, чтобы расшатать оборону, нужно максимально задействовать и середину, и фланги. Где мы почувствовали слабину, где нам удалось расшатать оборону, там и пытались использовать свое преимущество. На этот раз, когда «Александрия» осталась в меньшинстве, конечно, ей было трудно, практически невозможно по той игре, которую мы показывали, контролировать фланги. Поэтому наше преимущество было настолько очевидным".

О Бенито:

"Когда мы увидим его готовность на то количество времени, которое он заслуживает, и все его возможности. Когда на карантине бегали по два футболиста, по четыре-пять, то трудно определить, насколько тот или иной игрок готов влиться в команду. Мы даем ему шансы, смотрим, как он работает в общей группе. Будет возможность – будем давать шанс проявить себя. Причем, не только ему, но и нам увидеть, что он может на футбольном поле во время игры", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.