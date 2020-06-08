Украина

В высшем украинском дивизионе все должно быть согласно графику.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поведал о том, что несмотря на сложившеюся ситуацию, УПЛ должна будет расширена до 16 клубов тогда, когда это запланировано.

"Мы утвердили решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, постигшие нас в этом году, это решение неизменное. Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах", — цитирует функционера официальный сайт УАФ.

Напомним, в следующем сезоне в высшем украинском дивизионе должно быть 14 клубов, а уже через сезон — 16.

Напомним, ранее гендиректор Оболонь-Бровар обвинил руководство УАФ в "договорняках".