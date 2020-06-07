Украина

Олександр Резніченко прокоментував складну ситуацію з поновленням сезону у Першій лізі.

Гендиректор Оболонь-Бровар Олександр Резніченко у розмові з журналістом Football.ua Євгеном Музикою розповів договорняки у вищих ешелонах футбольної влади, прокоментував наміри йти в суд та пояснив, що наразі клуби порушують статутні норми.

- Ви нещодавно заявили, що Андрій Павелко та Вадим Костюченко телефонували членам виконкому УАФ, аби вони проголосували проти догравання сезону в Першій Лізі. Як можете це прокоментувати?

- Ситуація дуже цікава, тому що мені передзвонили дуже відомі люди в футболі, серйозні журналісти з серйозних каналів для того щоб повідомити цю інформацію. Тому інтерв'ю, яке дав президент Інгульця підтвердило ту інформацію. Позицію Костюченко я знав ще з минулої суботи чи неділі. У нас на Оболонь Арені відбувався поєдинок між Колосом та Десною. Я з ним спілкувався, позиція мені його була зрозуміла. Він не казав прямо, але я зрозумів його позицію. І до цього в мене була інформація, що ведеться закулісна гра керівництвом Федерації Футболу України.

З Павелко я розмовляв на цю тему, він сказав: "Я дав завдання провести раду ліг керівництву ПФЛ для того, щоб рішення було прийнято самими клубами". Тому, коли я дізнався цю інформацію, то це було до мене дуже дивно, але я зрозумів, що так воно і є. Потрібно якось реагувати на всі ці події, тому що забороняти грати в футбол, забороняти футболістам займатися своєю професійною діяльністю, якщо це йде від керівництва Федерації футболу, то це нонсенс.

Ми дуже багато говорили рік тому про договорняки в нашому українському футболі, в першу чергу, в Першій лізі, а зараз виходить, що у нас договорняки у вищих ешелонах футбольного керівництва. Для мене дуже дивною стала та інформація, що дев'ять клубів написали листи виконкому Федерації футболу України, щоб не грати в футбол. В мене є інформація, що листи майже однакові, написані під копірку, це говорить про те, що хтось керував цим процесом. Тому ситуація, нажаль, дуже невизначена.

Як я сказав ще після 21 травня, це великий мінус для нашого футболу. І для ПФЛ, і для Федерації футболу в тому числі.

- У вас є припущення, навіщо це Павелко, щоби сезон не догравали?

- Є припущення, що деякі керівники нашого українського футболу, це не Павелко, лобіюють інтереси клубів, які знаходяться в першій трійці.

- Як ви поставилися до того рішення, що клуби УПЛ мають знову зібратися?

- По-перше, мене шокувала вчорашня інформація, це підтвердження того, що чіткої позиції відносно цього рішення у Федерації футболу немає. Звичайно, ще до того, як мені надіслали це рішення, мені надали інформацію, що таке відбудеться.

- Як Оболонь-Бровар буде з цим боротися, готові звертатися в Спортивний арбітражний суд в Лозанні?

- Ми не збираємся звертатися в Лозанну. Ми будемо звертатися в суди загальної юрисдикції в тому відношенні, що ніхто не має права заборонити людині займатися професіональною діяльністю. В першу чергу, ми говоримо про футболістів та тренерів. Все що відбувається, проходить з порушенням статуту. Є клуби, які зараз роблять все для того, щоб не грати в футбол. І ми розуміємо, чому, бо цим хтось керує. Вони порушують статутні норми. Там написано, що коли клуб заявляється на чемпіонат, він надає лист, що зобов'язується виконувати всі регламенти і норми, і грати в футбол в чемпіонаті.

Читайте також: Кулуарні війни Першої ліги. Що взагалі відбувається?

Зараз були порушені всі статутні норм — і не одна стаття, бо в обов'язках клуба там вказано, що він повинен виконувати статутні та регламентні норми FIFA, UEFA, УАФ та ПФЛ. На даний час FIFA дозволяє грати в футбол, UEFA дозволяє грати в футбол, УАФ дозволяє грати в футбол, так як дозволено грати клубам УПЛ та аматорам. Уряд дозволяє грати в футбол. Звичайно з дотриманням санітарних норм, а клуби Першої ліги не грають. Чому вони не грають? Частина вирішила використати для себе цю ситуацію, аби зберегти кошти. Ті, хто знаходяться в середині турнірної таблиці. Вони не вилітають, навіщо їм грати? Клуби першої трійки, які мають підтримку зі сторони Федерації футболу України теж вирішили так це провести.

Ви мені скажіть, сьогодні відбувся виконком і конгрес у Львові, де через епідеміологічну ситуацію заборонено проводити матч між Львівом та Дніпро-1. І коли така подія проходить в готелі президента одного із клубів, який виходить в Прем'єр лігу, я думаю, це нонсенс. Такого не повинно бути. Ми розуміємо навіщо це робиться. Бо хочуть таким чином завести клуби, які не хочуть далі проводити чемпіонат. Не хочу проводити про різні речі, бо у мене є підстави, бо ми дорослі люди і розумієм що за цим стоїть. Ми залишаємося при своїй позиції і будемо боротися до кінця.

Якщо в цій ситуації не буде вирішено питання футболу, думаю, ми будемо переходити до інших заходів впливу для вирішення цього питання. Тим більше, клуби, які готові надалі грати в футбол, будуть підтримувати нас до кінця. Ми будемо відстоювати точку зору, щоби футбол відбувся, футболісти повинні грати. Ми заявляли відразу, що готові грати, ми заявлені двома командами — у Першій та Другій лізі. Готові грати і там, і там. Повний чемпіонат відповідно до затвердженого регламенту на 2019 та 2020 роки.