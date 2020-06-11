Майкон Барберан начал тренироваться после длительного восстановления после повреждения колена, сообщает официальный сайт "горняков".

Пока что занятия бразильского полузащитника носят индивидуальный характер. Майкон начал с пробежек.

Отметим, что в лазарете команды по-прежнему остаются Максим Малышев и Валерий Бондарь.

Напомним, что ранее Майкон рассказал о том, что доволен своей карьерой в Шахтере.