Украина

Полузащитник Шахтера вернулся после рецидива травмы колена.

Майкон Барберан начал тренироваться после длительного восстановления после повреждения колена, сообщает официальный сайт "горняков".

Пока что занятия бразильского полузащитника носят индивидуальный характер. Майкон начал с пробежек.

Отметим, что в лазарете команды по-прежнему остаются Максим Малышев и Валерий Бондарь.

Напомним, что ранее Майкон рассказал о том, что доволен своей карьерой в Шахтере.