Украина

Капитан полтавчан обошел Арменда Даллку.

Владимир Чеснаков появился в стартовом составе Ворсклы на поединок 26-го тура против Мариуполя.

Эта игра стала для капитана полтавчан 293 в футболке клуба в чемпионате. Таким образом, он обошел Арменда Даллку и установил новый рекорд.

Напомним, что ранее Владимир Чеснаков продлил соглашение с полтавчанами на один год с возможностью продления на еще один.