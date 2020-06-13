Украина 13 июня 2020, 15:09 Чеснаков стал рекордсменом Ворсклы по количеству матчей в чемпионате Капитан полтавчан обошел Арменда Даллку. Владимир Чеснаков, фото Ворскла 13 июня 2020, 15:09 Владимир Чеснаков появился в стартовом составе Ворсклы на поединок 26-го тура против Мариуполя. Эта игра стала для капитана полтавчан 293 в футболке клуба в чемпионате. Таким образом, он обошел Арменда Даллку и установил новый рекорд. Напомним, что ранее Владимир Чеснаков продлил соглашение с полтавчанами на один год с возможностью продления на еще один. Люди Владимир Чеснаков Команды Ворскла Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте