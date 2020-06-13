Украина

Наставник Мариуполя высказался о ничьей в матче с Ворсклой.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь сыграл вничью с Ворсклой (1:1). Главный тренер мариупольцев Александр Бабич прокомментировал результат этой встречи, оставшись довольным действиями своих подопечных.

"Многое из того, что мы задумывали, команда выполнила. Много было разрезающих передач, но где-то не хватило последнего паса для того, чтобы вскрыть оборону соперника и забить гол. Как это часто бывает – создаешь моменты, не забиваешь и соперник наказывает. Ворскла подловила нас на детской ошибке. Но после этого мяча мы еще больше прибавили. Забили гол, были еще предпосылки забить мячи".

"Если в целом брать матч, то мы построили игру на прессинге, контроле мяча. Соперник больше играл на контратаках, которые доставляли нам проблемы в тех моментах, когда мы не успевали перестраиваться".

"Не могу сказать, что мы провели нашу лучшую игру. Но ребята полностью выложились на футбольном поле. Наше функциональное состояние не оптимальное, но мы будем прибавлять. Уверен, что в следующем матче в Кубке против Ворсклы мы будем еще более агрессивнее и нацеленее на ворота", — приводит слова Бабича официальный сайт Мариуполя.

Мариуполь набрал два очка в двух поединках после возобновления чемпионата Украины. Александр Бабич оценил этот результат.

"Думаю, если бы реализовали свои моменты и сегодня, и в матче против Олимпика, то мы могли рассчитывать на большее количество очков. Но это футбол. Соперник тоже готовится, тоже разбирает нас. Сегодня думаю, счет закономерен. Моменты были и у нас, и у соперника. Явного преимущества не было ни одной команды. Да, у нас было больше контроля мяча, но по голевым моментам игра была равной", — добавил специалист.

Смотрите видео голов и обзор поединка Мариуполь — Ворскла на Football.ua.