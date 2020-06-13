Украина

Автор второго гола Динамо в матче с Зарей Карлос де Пена поделился эмоциями после победы в Запорожье.

В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло уверенную гостевую победу над Зарей (3:1).

"Я очень рад, мы добыли непростую, но хорошую победу. Нам эта победа была очень нужна, учитывая борьбу с Зарей за второе место. Но расслабляться некогда, теперь мы должны сразу же сфокусироваться на кубковой игре, которая состоится в среду. Мы должны продолжить победную серию, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов и завоевать Кубок Украины".

"Заря — очень хорошая команда, которую возглавляет грамотный тренер. Сегодняшняя игра складывалась для нас непросто. Когда Заря открыла счёт, она выглядела лучше нас. Но затем игра изменилась. У нас вышли свежие игроки на поле, мы стали больше атаковать и забили три гола. Считаю, что мы заслужили победу, поскольку действовали лучше в заключительные 30 минут встречи. Мы можем быть довольны результатом, ведь поднялись на второе место, переиграли сильного соперника. Теперь нужно продолжать в том же духе".

Об установке тренера:

"Мы проигрывали, поэтому тренер принял решение выпустить свежих игроков в линию атаки. После того как Витя, Бен и я вышли на поле, мы стали больше атаковать. Стало появляться много голевых моментов, и хорошо, что мы их реализовали".

О поводе для радости:

"Я посвятил тот гол жене, ведь я скоро стану отцом. Конечно, это очень важное событие для любого человека. Должно быть, положительно повлияло и на меня, сегодня я снова забил. Но, конечно, забивать голы для меня совсем не главное, главное — это результаты команды".

О погоде:

"Конечно, дождь очень повлиял на происходившее на поле — газон стал очень мокрым. Погода была не самая футбольная, но мы хотели доиграть этот матч. И заключительную часть встречи мы провели с большим желанием, что принесло нам важные три очка".

О своем голе:

"Действительно, второй гол дал нам преимущество, после чего мы уже полностью владели нитями игры. В том эпизоде у нас получилось хорошее взаимодействие с Шепелевым. Он дал очень удобный пас, после которого мне оставалось ворваться в штрафную зону. Голкипер пошёл на выход, я это увидел и постарался направить мяч так, чтобы он не дотянулся".

"Это то, что от меня требуется — врываться в свободные зоны, заставать защитников врасплох, действуя нестандартно. Такие голы для меня важны, ведь это то, что требуется от меня на поле", — приводит слова Де Пены официальный сайт Динамо.