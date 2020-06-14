Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Александрия принимала на своем поле Десну и потерпела разгромное поражение со счетом 1:5.

Благодаря этой победе подопечные Александра Рябоконя расположились на третьей строчке в турнирной таблице, обогнав по разнице забитых и пропущенных мячей луганскую Зарю.

Смотрите видео голов и обзор матча Александрия — Десна:

Александрия — Десна 1:5

Голы: Третьяков, 46 — Филиппов, 29, 79 (пен.), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7

Александрия: Панькив — Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54) — Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82) — Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков.



Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Западня (Арвеладзе, 90+5) — Огиря — Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80) — Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов (Хлебас, 90+5).



Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух

На 60-й минуте был удален Владислав Бабогло (Александрия) (повторное предупреждение).