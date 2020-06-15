Украина

Главный тренер черниговской Десны прокомментировал победу над Александрией.

В 26-м туре Премьер-лиги Десна разгромила на выезде Александрию – 5:1.

"Игра была боевая, как обычно. Нам где-то лучше удавалось комбинировать, играть в пас, включать скорость вовремя, а также мы проявили мастерство при завершении атак. Это и привело к победе с солидным счетом", — отметил Александр Рябоконь после игры с Александрией.

"К успеху привел комплекс составляющих, в том числе и переходные фазы, и бойцовские качества. Возможно, мы чуть лучше играли в пас и были чуть быстрее. Индивидуальное мастерство тоже сыграло роль – например, при первом забитом мяче Филиппов буквально сам разобрался с обороной и четко завершил атаку".

Десна после этой победы обошла Зарю по дополнительным показателям и заняла третье место. До конца чемпионата еще шесть туров, но журналист спросил у Рябоконя, не уступит ли Десна эту строчку.

"У нас следующий тур с Зарей, затем Динамо Киев – очень серьезные матчи. Посмотрим. Будем бороться за призовые места. Тем более, это впервые для клуба и нашего города. Посмотрим. Расслабляться не будем, будем биться в каждом матче, чтобы получить какие-то медали", — сказал Рябоконь.

Также у Александра спросили, в чем залог прекрасной физической формы Десны.

"Спасибо, это комплимент. Не знаю, у нас тренировочный процесс, программа расписана. Где-то и природные физические качества, где-то что-то натренированное. Думаю, профессиональное отношение к делу привело к хорошему результату. Но еще рано радоваться. Надеюсь, порадуемся где-то через месяц", — добавил Рябоконь.

Матч Десна – Заря состоится 21 июня. Вы сможете следить за ходом игры и комментировать матч в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua, которая начнется в 19:30.