Украина

Андрей Купцов прокомментировал поражение в 26-м туре Премьер-лиги от Десны со счетом 1:5.

Александрия на своем поле разгромно уступила Десне (1:5), пропустив два гола в меньшинстве после удаления Владислава Бабогло на 60-й минуте.

"Что здесь комментировать? Вы сами видели, что игра нам не удалась. Счет такой, очень неприятный. Нужно успокоиться, сделать выводы и двигаться дальше", — заявил после игры помощник Владимира Шарана Андрей Купцов.

"Почему не удаются матчи именно с Десной? Не знаю, есть много моментов. Можно так же говорить о том, что удаются игры с Зарей. А с Десной… Возможно, это психологический какой-то фактор, какое-то давление на игроков. Можно найти много разных причин. Но это уже история, игра прошла, нужно думать о том, как двигаться дальше".

Один из лучших бомбардиров текущего чемпионата Украины Александр Филиппов забил дважды: сначала после индивидуального прохода с центра поля, а затем с пенальти.

"Не было ли установки играть внимательнее против Филиппова? Конечно, была. Мы знали, что это один из лидеров бомбардирской гонки, что ему нужно уделить особое внимание, играть против него очень плотно, не давать бить по воротам. Но, видите, защитники не справились сегодня с этим заданием", — отметил Купцов.

После двух поражений со счетом 1:5 подряд Александрия сыграет против лидирующего с огромным отрывом Шахтера.

"Перед игрой с Шахтером нужно отдохнуть от матча с Десной, перезагрузиться. А дальше будет уже дело тренеров, найти какие-то слова для ребят. Но они должны и сами понимать, что игра с Шахтером будет очень тяжелой. Кроме того, на команду будет давление после двух поражений со счетом 1:5. Нужно будет настроиться и тщательно подготовиться к игре с лидером чемпионата, не только в тактическом плане, но и в физическом. Не только тренеры должны говорить, но и футболистам нужно понимать, что на них тоже лежит ответственность за результат", — добавил Андрей Купцов.

<iframe width="630" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3IGbfrpKwVI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Матч Шахтер – Александрия состоится 20 июня в Киеве на НСК Олимпийский. Начало – в 19:30.