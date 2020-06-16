Украина

Игрок львовян сдал отрицательный тест на коронавирус.

Защитник Карпат Владислав Дубинчак рассказал о том, что вылечился от коронавируса и готов вернуться к тренировкам.

Также молодой игрок прокомментировал появившееся в Сети фото, где он гуляет по Львову без защитной маски.

"Должен отреагировать на множество сообщений. Фото правдивое.

Я был первым игроком Карпат, который получил положительный результат. Я отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изоляции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус". Второй минус (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я полностью здоров! Вирус перенес бессимптомно.

По маски – я признаю свою вину. Но в 99% случаев я ее не снимаю. На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе и отойдя менее 100 метров, не успели еще надеть маски назад.

Поэтому не стоит обвинять меня в отсутствии сознательности. Я честно выполнил все необходимые процедуры и готов к тренировкам", – написал Дубинчак на своей странице в Instagram.

Дубинчак перешел в Карпаты летом 2019-го на правах аренды из Динамо. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 19 поединков в футболке "зелено-белых".