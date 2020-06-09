Украина

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал ситуацию в клубе.

Роман Санжар рассказал о том, в каком состоянии находятся заразившиеся коронавирусом игроки и работники клуба.

"Футболисты все вроде бы нормально себя чувствуют, – цитирует главного тренера Карпат официальный сайт телеканала Футбол. – Пока у игроков никаких симптомов нет. Мы созваниваемся, я спрашиваю — все нормально".

"Среди сотрудников клуба тяжелых случаев нет, насколько я знаю, но у некоторых какие-то симптомы начали проявляться. Я не знаю, как у всех, поскольку не со всеми общаюсь, но у некоторых началось".

"Здоровые ребята тоже находятся на карантине, но они получили индивидуальные задания и по возможности работают".

Накануне возобновления чемпионата Украины в Карпатых выявили 25 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Мариуполь и Карпаты договорились о проведении двух матчей второго этапа первенства УПЛ в Мариуполе 1 и 4 июля.