Украина

Игрок львовского клуба высказался о предстоящем возобновлении чемпионата Украины.

Защитник Карпат Владислав Дубинчак рассказал о подготовке львовского клуба к предстоящему возобновлению украинской Премьер-лиги после карантина, который был вызван пандемией коронавируса.

"Лично мне было не трудно войти в насыщенный тренировочный процесс, потому что я выполнял все указания тренерского штаба дома. Мой карантин прошел в частном доме в городе Томашполь в Винницкой области, поэтому мне было где готовиться к возобновлению сезона".

"Знал, что по возвращении нас ждут тяжелые тренировки. У команды боевой настрой и хорошая атмосфера. Руководство клуба выполняет обязательства, поэтому сосредоточены исключительно на поединке против Мариуполя", — приводит слова Дубинчака официальный сайт Карпат.

Напомним, возобновление УПЛ запланировано на 30 мая. Все команды вернулись к тренировочному процессу и прошли обязательные тесты на коронавирус.