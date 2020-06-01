Украина

Защитник Карпат сообщил о заболевании в социальной сети.

Владислав Дубинчак поблагодарил всех за пожелания крепкого здоровья и попросил всех быть осторожными и ответственными, чтобы не заразиться.

"Хотел поблагодарить всех за поддержку, за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки. Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный. Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции.

Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным. Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала. Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы", — написал Дубинчак в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что по предварительной информации также коронавирусом болен Андро Гиоргадзе и и один из вратарей Карпат.