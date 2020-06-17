Украина

Хорват наконец получит возможность провести полноценный поединок.

Стал известен стартовый состав киевского Динамо на поединок полуфинала Кубка Украины против Миная.

Отметим, что с первых минут в составе "бело-синих" выйдет крайний защитник Йосип Пиварич. Для хорвата это первый выход в старте с ноября 2018-го года. Напомним, что игрок в текущем сезоне лишь раз вышел на замену, а весь сезон пропустил из-за травмы икроножной мышцы.

К слову, Пиварич может вскоре покинуть команду. Ранее сообщалось, что защитник не станет продлевать контракт с Динамо и летом вернется в Загреб.

Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.