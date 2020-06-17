Украина

Тренер сборной — о ситуации в украинском футболе.

Тренер сборной Украины Александр Шовковский высказал свое мнение о текущей ситуации в украинском футболе.

"Мы попали в беспрецедентную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Конечно, хочется поскорее выйти из этой ситуации, но прежде всего мы должны переиграть вирус. Радуемся, что есть ослабление карантина, начались матчи в УПЛ. Хорошо, что у команд есть возможность определить победителей по спортивному принципу, а не в кабинетах".

"Два месяца футболисты были без групповых занятий, конечно, это повлияло на их состояние. Но ребята — профессионалы, и в первых матчах мы увидели, что они неплохо готовы, кто немножко лучше, кто-то немножко хуже. Но в целом команды уже показывают достойный уровень готовности. Сейчас для нас самое главное, чтобы завершился чемпионат и начался новый без травм. Далее все зависит не от футболистов, а от обстоятельств, в которых мы находимся.

"Мне удалось побывать на игре Шахтера и Динамо. С удовольствием посмотрел игру, состояние футболистов-кандидатов в сборную. Главное, чтобы они набрали свою лучшую форму в сентябре, когда мы соберемся для официальных матчей. Но когда именно соберется сборная, зависит от решений УЕФА относительно дальнейшей судьбы сезона в еврокубках и решений по срокам Лиги наций", — цитирует Шовковского официальный сайт УАФ.

Ранее главный тренер сборной Андрей Шевченко заявил, что продлит контракт с национальной командой.