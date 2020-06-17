Украина

Менеджер рассказал о ближайших планах команды.

Главный тренер сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк поведал, в какой ситуации находится команда в условиях карантина.

"У нас пока все сложно. Отменили много турниров, которые были запланированы в рамках подготовки к отбору Евро. К сентябрю точно не будет никаких матчей, даже товарищеских".

"Надеемся, после заседания исполкома УЕФА будет понимание относительно дат официальных матчей. Ведь я не исключаю, что нам придется собраться в лучшем случае за неделю до первого поединка и сразу играть официальный матч", — цитирует Нагорняка официальный сайт УАФ.

Ранее о постепенном выходе украинского футбола из карантина рассказал тренер сборной Украины Александр Шовковский.