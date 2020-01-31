Украина

Новичок киевлян будет вынужден пропустить начало второй части сезона.

Ибрагим Каргбо получил повреждение в товарищеском поединке против Кайрата, забивая свой второй гол. Нападающий был вынужден покинуть поле на носилках.

После обследования медицинский штаб киевлян диагностировал повреждение боковой связки колена, сообщает официальный сайт Динамо.

Игрока ждет консервативное лечение, согласно которому ему нужно носить специальную лангету минимум четыре недели, а уже после этого начнется процесс восстановления. Сроки отсутствия не сообщаются ввиду того, что процесс для каждого индивидуален.

Напомним, что на первый сбор Динамо отправилось без трех нападающих — Бенито, Беседина и Родригеса.