Украина

Капитан Шахтера признается, что хотел собрать вещи и уйти из клуба.

В 14-м туре чемпионата Украины Шахтер обыграл Динамо 1:0, однако матч запомнился не этим, а расистским скандалом. Болельщики киевлян оскорбляли Тайсона на почве расизма, а бразилец запулил мяч на трибуны, показал средний палец и расплакался. Позже он был за это удален.

"Первым делом я позвонил маме. Она сказала мне возвращаться домой. Я никогда не думал, что столкнусь с таким в Украине, я в этой стране уже 10 лет. Мы опечалены. Я играл во многих матчах против Динамо, и такого никогда не было", — цитирует Тайсона UOL.

"Я хотел собрать вещи и уйти. Через пару дней я немного остыл и посмотрел на эту проблему. Мы не можем молчать. Это не только я страдаю на футбольном поле. Мы знаем, как обстоят дела в ежедневной жизни".

Кроме того, Тайсон прокомментировал протесты после смерти Джорджа Флойда в Америке.

"Хорошая сторона в том, что весь мир обратил на это внимание. В Бразилии тоже проходят протесты по этому поводу. Мы счастливы, это очень важно для нас. Нельзя молчать в этот раз. Нужно проявить силу. Как профессионалы, мы можем показать людям, что не будем молчать".

Также капитан Шахтера в очередной раз отметил, что надеется вернуться в Интернасьонал. Он намерен провести переговоры с бразильским клубом в конце этого года. У Тайсона остается полтора года по контракту с Шахтером, и подписывать новое соглашение он не собирается.