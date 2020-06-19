Украина

Поединок может пройти на стадионе Авангард.

Поединок 27-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Олимпиком был перенесен с 20 июня на 21 июня, однако окончательное место проведения этого матча до сих пор остается неизвестным.

Как сообщили в программе Футбол NEWS, команды могут встретиться во Львове на домашней арене "зелено-белых" Украина, либо матч будет перенесен в Луцк и состоится на стадионе Авангард.

Ранее Карпаты вышли из карантина и приступили к тренировкам без восьми зараженных игроков. Поединки львовского клуба против Мариуполя и Днепра-1 не состоялись в запланированные сроки из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в команде.

Напомним, матч Карпаты — Олимпик запланирован на воскресенье, 21 июня. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.