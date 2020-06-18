Украина

Дирекция УПЛ частично удовлетворила просьбу львовян.

Поединок 27-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Олимпиком был перенесен с 20 июня на 21 июня, сообщает официальный сайт УПЛ.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени. Место проведение будет сообщено дополнительно 19 июня.

Напомним, что ранее Карпаты приступили к тренировкам без восьми зараженных игроков.