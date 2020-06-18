Украина 18 июня 2020, 17:27 УПЛ перенесла матч Карпаты — Олимпик Дирекция УПЛ частично удовлетворила просьбу львовян. Карпаты - Олимпик, фото Карпаты 18 июня 2020, 17:27 Поединок 27-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Олимпиком был перенесен с 20 июня на 21 июня, сообщает официальный сайт УПЛ. Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени. Место проведение будет сообщено дополнительно 19 июня. Напомним, что ранее Карпаты приступили к тренировкам без восьми зараженных игроков. Команды Карпаты Олимпик Источники УПЛ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте