Украина

Форвард Десны высказался о разгромной победе над Александрией.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Александрия принимала на своем поле Десну и потерпела разгромное поражение со счетом 1:5. Одним из главных героев встречи стал форвард черниговского клуба Александр Филиппов, оформивший дубль в ворота соперника и ставший лучшим игроком того тура.

"Я не могу комментировать ситуацию в другой команде, поэтому не знаю, почему они пропустили 10 мячей в двух матчах. Уверен, во все после ослабления карантина проходили более или менее одинаковую программу сборов и вообще все хорошо подготовились. Мы более двух месяцев не играли в футбол, надо было восстанавливать как кондиции, так и связь на поле... Словом, хорошо, что у нас все получилось. Кроме того, не забывайте, что с 60 минуты соперник играл в меньшинстве".

"Мы всегда играем, отталкиваясь от привычного стиля. Просто иногда может не выходить. Вот, допустим, последние матчи: играли с Шахтером, который в плане владения мячом не превзойдешь, а перед тем с Колосом на поле, качество которого оставляла желать лучшего. Так, можно за матч сделать 700 пасов и при этом проиграть 0:4", — приводит слова Филиппова пресс-служба УПЛ.

Кроме того, украинский форвард поделился мнением о предстоящей встрече с луганской Зарей в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.

"Это будет интересный матч. Заря — хорошая во всех отношениях команда. Это она, помимо прочего, доказала в поединках против Динамо и Шахтера. Умеет комбинировать, прессинговать, играет быстро", — добавил Александр Филиппов.

Матч Десна – Заря состоится 21 июня в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.