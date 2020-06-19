Украина

Словенский вингер бело-синих рассказал о том, почему пропустил несколько игр и о подготовке к ближайшему матчу.

Беньямин Вербич серьезно настраивается на предстоящую игру против Колоса в рамках УПЛ.

О жаркой погоде:

"Да мы же, в принципе, и перед сезоном летом примерно при такой погоде тренируемся. Постепенно адаптируемся, привыкаем к этой жаре. А утром или вечером выходить на поле – считаю, что особой разницы нет. Сейчас одинаково жарко как в 11 утра, так и в 5-6 вечера. Конечно, тяжело, но нужно работать до конца несмотря на все трудности. Нужно на тренировках работать на максимуме, чтобы потом в играх было легче".

Об отравлении:

"Да, после тренировки за день до игры я почувствовал, что меня тошнит, почувствовал боль в желудке. Конечно, я немного испугался, сделал тесты, анализы, чтобы убедиться, что это банальное отравление. Я пропустил всего лишь от силы дня три. Какое-то время придерживался диеты, но сейчас уже все в порядке".

О матче против Колоса:

"Это только кажется, что победы дались нам легко. Особенно гостевая, когда мы остались в меньшинстве при счете 0:0. К счастью, очень быстро составы уравнялись, когда мы заработали пенальти и открыли счет. Это неплохая команда, которая старается играть в свою игру. У них в составе есть опытные футболисты. Так что нужно с первых минут играть со стопроцентным настроем. Как в игре с Минаем, когда мы забили быстрый гол. И тогда нам будет легче играть", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Матч Динамо – Колос состоится 22 июня в 17:00 по киевскому времени.