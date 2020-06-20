Украина

Главный тренер Мариуполя — о матче против ПФК Львов.

Мариуполь без проблем одолел Львов в 26-м туре УПЛ.

"Моментами была равная игра. Мы изучили сильные стороны соперника и нам тактически удалось переиграть Львов. Я благодарен ребятам за то, что выполнили наши требования. Сегодня мы потратили очень много сил, но, когда есть положительный результат, восстанавливаться легче. Теперь мы с хорошим настроением будем готовиться к кубковой игре с Ворсклой".

"Хотел бы поблагодарить работников стадиона. Не имея автоматического полива поля на стадионе, они тем не менее вручную делают нам "быстрое" поле. И сегодняшняя победа одержана также и благодаря их усилиям".

"Мы понимали, что нельзя разделять сегодняшний матч чемпионата и Кубок Украины. Сегодня мы отдали все силы. Но у нас есть наработки, план подготовки к игре в среду. Думаю, мы восстановимся. Все-таки психологическое состояние у нас приподнято, а с положительными эмоциями легче восстанавливаться".

"Нам надо было тактически переиграть Львов. Поэтому мы где-то перестроили нашу игру. Думаю, соперник не был уверен, что мы будем играть по такой тактике. По ходу игры мы меняли наши тактические построения. Я доволен, как ребята отыграли. Очень рад, что команда может играть не по одной схеме и добиваться положительного результата. Сами ребята чувствуют, что могут играть по-разному и это дает им возможность прогрессировать дальше".

О Руслане Фомине:

"Если нападающий два мяча забил – как его можно оценить? Мы знаем Руслана как опытного нападающего, профессионала. И тому объему работы, которую он проделал (как с мячом, так и — без), могут позавидовать молодые футболисты. Мы его сегодня специально не меняли, дав возможность провести все 90 минут – хотели посмотреть на сколько его хватит. Плюс это знак благодарности – думали, что может он забьет третий гол и сделает хет-трик. Я доволен, как действиями Фомина, так и всей команды. Не всегда нам удавалось забивать 2 мяча и больше. Сегодня мы сделали шаг вперед", — приводит слова Александра Бабича официальный сайт Мариуполя.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Львов.