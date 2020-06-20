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Главный тренер Львова — о матче против Мариуполя.

Мариуполь без проблем одолел Львов в 26-м туре УПЛ.

"Поздравляю Мариуполь. Мы пропустили два глупых мяча, после которых спасти игру было тяжело. Обидно, что мы не можем набирать очки. На это есть причины, о которых я не хочу говорить. Это наша внутренняя кухня. Винить своих футболистов я тоже не буду".

"Надо анализировать почему пропустили два первых мяча. Были допущены грубые ошибки, на которые я укажу на разборе игры. Нам было тяжело – накопились ряд моментов".

"Смотрю статистику – у нас было больше атак, больше владения мячом. По статистике у нас было преимущество, но реализовать его мы не смогли. Футбол ошибок не прощает".

"Если вы обратили внимание – у нас сегодня было две тактики. Мы исходили из того, что соперник может играть как в три защитника, так и в четыре. Когда мы увидели, что Мариуполь начал игру в четыре защитника – мы были готовы к этому, перестроились и стали играть в тот футбол, который подходил против этой схемы. Но пока мы перестраивались, пропустили два глупых мяча и спасать игру было уже поздно. Но после того как мы перестроились, наша команда перехватила инициативу".

"У нас было больше атак, больше владения мячом, но не было реализации. Впереди у нас играет молодой нападающий, который только начинает играть в Премьер-лиге. У нас есть проблемы, но о них я не хочу говорить. Впереди еще много игр и мы будем смотреть только вперед. Лично мне надо хорошо подумать и сделать выводы", — приводит слова Меликяна официальный сайт Мариуполя.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Львов.