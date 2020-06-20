Украина

Главный тренер Днепра-1 — о матче против Ворсклы.

Ворскла одержала победу над Днепром-1 в рамках 26-го тура УПЛ.

"Нервная игра получилась. Мне кажется, эпизод в начале матча задал ей тон. Судья отменил решение и несколько потерял контроль над игрой, как мне кажется".

"Если говорить о нашей игре, то, наверное, слабая реализация и отличная игра вратаря Ворсклы — ключевые моменты. Мы создавали моменты, их было достаточно, чтобы забить хотя бы один гол, однако не получилось. И мы были уязвимы к быстрым контратакам, особенно во втором тайме".

"Показательная контратака соперника завершилась ударом. Затем мы имели территориальное преимущество, могли забивать, но не получилось. Хочу поблагодарить ребят за игру, за хорошее движение. Мы пытались победить до самого конца, и я верил в это до финального свистка. К сожалению, не получилось", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворскла – Днепр-1.