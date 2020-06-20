Украина

Капитан Днепра-1 — о матче против полтавской Ворсклы.

Ворскла одержала победу над Днепром-1 в рамках 26-го тура УПЛ.

"Если говорить коротко по матчу, то мы сегодня проиграли, но провели далеко не худшую свою игру, ведь были моменты и полное наше игровое преимущество. Ворскла сумела воспользоваться собственными моментами на контратаках, а вот мы свои моменты не реализовали. И с этим противоречивым пенальти очень смешная ситуация получилась. Мы в раздевалке посмотрели момент и говорим, что имело место нарушение правил со стороны Чеснакова, а с игроками Ворсклы общаемся, и они говорят, что пенальти не было".

"Я посмотрел эпизод не слишком внимательно, но там все равно видно, что соперник наступил Булеце на ногу, судья это увидел и назначил пенальти. Я даже в игре этот звук слышал, когда был фол. Так что этот момент пусть будет на совести арбитра. Мы на это никак повлиять не можем".

"Ну, а сегодня мы проиграли, и я поздравляю Ворсклу с победой, однако осадок остался от результата, ведь все же мы показали неплохую игру, но перевес не использовали", — приводит слова Сергея Кравченко официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворскла – Днепр-1.