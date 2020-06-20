Украина

Армянский специалист не стал публично высказываться об ошибках своих подопечных.

Мариуполь без проблем одолел Львов в поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги (3:0). Главный тренер львовского клуба Егише Меликян высказался о неудовлетворительном для своей команды результате.

"Очень повлиял на результат уровень игроков и класс, но это мои футболисты. Мы все проиграли, я винить никого не буду. Мы — команда, мы принимаем поражение и поздравляем Мариуполь. Они заслужили победу".

"Если я буду смотреть голы — придется винить футболистов. Это наша внутренняя кухня, сделаем анализ. Были глупые ошибки. Кто их допустил? Я не позволю об этом говорить, это мои футболисты и я внутри с ними разберусь".

"Неназначенный пенальти за игру рукой Полегенько? Если бы поставили пенальти — была бы совсем другая игра. Арбитры судят, как хотят. Что мне обидно? Понимаете, когда судья ошибается — подойди после игры и скажи: "Извини, я ошибся в том моменте". Я пойму, мы люди — все ошибаются", заявил Меликян в программе #ЗалишайсязФутболом.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Львов.