Украина

Капитан Шахтера уверен, что нужно предпринимать решительные действия в борьбе с расизмом.

Полузащитник Шахтера Тайсон забил гол в матче 27-го тура чемпионата Украины против Александрии (3:2), после чего отпраздновал, став на одно колено в знак солидарности с движением BlackLivesMatter. Позже бразилец высказался об этом в Инстаграме.

"Мы всегда говорим про Малкольма Икс и Мартина Лютер Кинга, но пришло время быть как они. Они были смертны, как и мы. Но они делали все то же, что можем делать и мы. Продолжаем борьбу вместе!", — написал Тайсон в Инстаграме.

Ранее Тайсон рассказал, как он поступил, когда столкнулся с расизмом в отношении себя в игре чемпионата Украины против Динамо.