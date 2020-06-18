Украина

Хорват не поможет команде в ближайших поединках.

Полузащитник Зари Ловро Цвек получил дисквалификацию от Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт организации.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел эпизод с участием хорватского хавбека в матче с Динамо и принял решение отстранить его на три матча.

Напомним, на 79-й минуте встречи с киевлянами Цвек получил прямую красную карточку за грубый фол против Сергея Сидорчука. Хавбек Динамо не смог самостоятельно покинуть поле из-за рваной раны, а после ему нанесли швы прямо в раздевалке.



В текущем сезоне Цвек провел 8 поединков в футболке "черно-белых".

Ранее сообщалось, что полузащитник Зари Богдан Леднев получил дополнительную дисквалификацию от УАФ.