Украина

Один из лучших бомбардиров УПЛ рассказал о своей детской мечте.

Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов никогда не скрывал, что является болельщиком Милана. Украинец с детства хотел поиграть за "россонери", однако большую часть своей карьеры провел в Первой лиге. Сейчас же Филиппов — второй бомбардир УПЛ с 15-ю голами.

"Помню, еще в детстве, когда был маленьким, думал, да я еще попаду в Милан. У меня Кака был любимым футболистом. Думал себе, подожди, через пять лет будет связочка с ним и Шевой. На самом деле, годы идут. Я понимаю свой уровень. Может быть, это мой максимум. Может быть, я еще прыгну на голову".

"Почему в 2016 году не взяли в Александрию? Наверное, потому что я был слабым. Вот и все. Я пришел из Первой лиги. Мне было тяжело. Я не верил в себя, в свои силы, не верил, что смогу..."

"Если вернуться назад, хочет сказать спасибо за то время. Я там не оказался не потому, что это плохой клуб. Это очень хорошая команда, и я бы там потерялся. Никто бы и не знал, кто такой Саня Филиппов. И так не знают, а сейчас вообще бы..." — заявил Александр Филиппов в программе Великий футбол.

Напомним, в апреле этого года на Football.ua вышло интервью Александра Филиппова, в котором он рассказал о перспективах в сборной Украины, натурализации футболистов и многом другом.