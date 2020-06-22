Украина

Хавбек ковалевцев не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме игры Динамо с Колосом ковалевцы получили возможность выйти вперед – Денис Попов сыграл рукой в своей штрафной. К мячу подошел Андрей Богданов, однако он не сумел переиграть Георгия Бущана.

После этого в матче было назначено еще два пенальти. Виктор Цыганков и Арни Вильхамссон забили. Счет в матче 1:1.

После этого судья Сергей Бойко долго смотрел видеоповтор, чтобы определить, ставить ли четвертый пенальти в матче – в ворота Колоса. Примерно через шесть минут он все-таки решил отменить решение о пенальти.

После этого игроки Колоса снова схватили в своей штрафной игрока Динамо — Карлоса Де Пену — и судья после просмотра VAR поставил пенальти, который уругваец реализовал — 2:1.

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